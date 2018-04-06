Bitlis Belediyesinden bahar temizliği

Bitlis Belediyesi baharın gelmesiyle kent merkezinde bulunan mezarlıklarda bahar temizliği başlattı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nun direktifleri doğrultusunda başlatılan temizlik çalışması sayesinde mezarlıklar yabancı otlardan temizlenerek, güzel bir görüntüye kavuşturulacak. Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarında genel temizlik ve bakım, onarım çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamamın devamında ise, "Baharla ayıyla birlikte yoğunluk kazanan temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda ilimizde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım onarım çalışmaları başladı. Yaz aylarının başlangıcı öncesinde başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında mezarlık yolları, mezarlıkların yer aldığı alanlardaki yabani otlar temizleniyor, çöpler toplanıyor, çimler biçilerek ağaçlar budanıyor. Vatandaşların ebediyete göçen yakınlarını daha sağlıklı ortamlarda ziyaret etmeleri için belediyemize ne bağlı ekipler tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çevre temizliği ve doğanın korunması belediyemizin olduğu kadar her bireyin de sorumluluğudur. Çevremizi temiz tutmak, gelecek kuşaklara daha temiz bir doğa bırakmak için bilinçli olmalıyız” denildi.