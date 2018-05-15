Bitlis iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bitlis'te Ramazan karşılanıyor! Oruç tutacaklar için saatler çok önemli. Sahura alarm kurulacak ve iftar saatine hazırlanılacak. Doğu zamanı öğrenmek için 2018 Ramazan imsakiyesine bakmak gerekiyor. Peki Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Bitlis'te ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Bitlisliler saat kaçta kalkacaklar?
Bitlis için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Bitlis ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:13
|04:53
|12:14
|16:04
|19:23
|20:56
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:12
|04:52
|12:14
|16:04
|19:24
|20:57
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:11
|04:51
|12:14
|16:05
|19:25
|20:58
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:09
|04:50
|12:14
|16:05
|19:26
|21:00
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:08
|04:50
|12:14
|16:05
|19:27
|21:01
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:07
|04:49
|12:14
|16:05
|19:27
|21:02
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:06
|04:48
|12:14
|16:05
|19:28
|21:03
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:05
|04:47
|12:14
|16:06
|19:29
|21:04
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:04
|04:47
|12:14
|16:06
|19:30
|21:06
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:03
|04:46
|12:15
|16:06
|19:31
|21:07
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:02
|04:46
|12:15
|16:06
|19:32
|21:08
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:01
|04:45
|12:15
|16:07
|19:32
|21:09
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:00
|04:45
|12:15
|16:07
|19:33
|21:10
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|02:59
|04:44
|12:15
|16:07
|19:34
|21:11
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:58
|04:44
|12:15
|16:07
|19:35
|21:12
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|02:57
|04:43
|12:15
|16:08
|19:35
|21:14
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|02:56
|04:43
|12:15
|16:08
|19:36
|21:15
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|02:56
|04:42
|12:16
|16:08
|19:37
|21:16
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:55
|04:42
|12:16
|16:08
|19:37
|21:17
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:54
|04:42
|12:16
|16:08
|19:38
|21:17
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:54
|04:41
|12:16
|16:09
|19:39
|21:18
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:53
|04:41
|12:16
|16:09
|19:39
|21:19
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:53
|04:41
|12:16
|16:09
|19:40
|21:20
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:52
|04:41
|12:17
|16:09
|19:40
|21:21
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:52
|04:41
|12:17
|16:10
|19:41
|21:22
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:52
|04:40
|12:17
|16:10
|19:41
|21:22
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:51
|04:40
|12:17
|16:10
|19:42
|21:23
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:51
|04:40
|12:17
|16:10
|19:42
|21:24
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:51
|04:40
|12:18
|16:11
|19:43
|21:24
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:51
|04:40
|12:18
|16:11
|19:43
|21:25
ÇALIŞANLARIN İŞ VERİMİNİ GÖZTEREK ORUÇ TUTMAMASI CAİZ MİDİR?
Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, Allah’ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan’da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz.” (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29)
Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da, oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 401). Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.” (Nûr, 24/37).
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Bu akşam Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak. Peki Teravih namazı nasıl kılınır?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
BİTLİS'İN CAMİLERİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için Bitlis'in çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
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