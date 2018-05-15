Bitlis iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bitlis'te Ramazan karşılanıyor! Oruç tutacaklar için saatler çok önemli. Sahura alarm kurulacak ve iftar saatine hazırlanılacak. Doğu zamanı öğrenmek için 2018 Ramazan imsakiyesine bakmak gerekiyor. Peki Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Bitlis'te ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Bitlisliler saat kaçta kalkacaklar?

Bitlis için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Bitlis ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

BİTLİS 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:13 04:53 12:14 16:04 19:23 20:56 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:12 04:52 12:14 16:04 19:24 20:57 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:11 04:51 12:14 16:05 19:25 20:58 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:09 04:50 12:14 16:05 19:26 21:00 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:08 04:50 12:14 16:05 19:27 21:01 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:07 04:49 12:14 16:05 19:27 21:02 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:06 04:48 12:14 16:05 19:28 21:03 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:05 04:47 12:14 16:06 19:29 21:04 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:04 04:47 12:14 16:06 19:30 21:06 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:03 04:46 12:15 16:06 19:31 21:07 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:02 04:46 12:15 16:06 19:32 21:08 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:01 04:45 12:15 16:07 19:32 21:09 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:00 04:45 12:15 16:07 19:33 21:10 14 29 Mayıs 2018 Salı 02:59 04:44 12:15 16:07 19:34 21:11 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:58 04:44 12:15 16:07 19:35 21:12 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:57 04:43 12:15 16:08 19:35 21:14 17 01 Haziran 2018 Cuma 02:56 04:43 12:15 16:08 19:36 21:15 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:56 04:42 12:16 16:08 19:37 21:16 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:55 04:42 12:16 16:08 19:37 21:17 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:54 04:42 12:16 16:08 19:38 21:17 21 05 Haziran 2018 Salı 02:54 04:41 12:16 16:09 19:39 21:18 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:53 04:41 12:16 16:09 19:39 21:19 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:53 04:41 12:16 16:09 19:40 21:20 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:52 04:41 12:17 16:09 19:40 21:21 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:52 04:41 12:17 16:10 19:41 21:22 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:52 04:40 12:17 16:10 19:41 21:22 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:51 04:40 12:17 16:10 19:42 21:23 28 12 Haziran 2018 Salı 02:51 04:40 12:17 16:10 19:42 21:24 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:51 04:40 12:18 16:11 19:43 21:24 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:51 04:40 12:18 16:11 19:43 21:25

ÇALIŞANLARIN İŞ VERİMİNİ GÖZTEREK ORUÇ TUTMAMASI CAİZ MİDİR?

Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, Allah’ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan’da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz.” (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29)

Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da, oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 401). Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.” (Nûr, 24/37).