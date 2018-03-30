Bitlis İHH’dan “Doğu Guta” için yardım kampanyası

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH), adeta bir insanlık dramının yaşandığı Suriye’nin Doğu Guta bölgesi için yardım kampanyası başlattı.

Bitlis İHH öncülüğünde Bitlis ve ilçelerini kapsayan “Yardım” kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Muzaffer Taşcan, “Yaklaşık 400 binden fazla insanın yaşadığı Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulmaktadır. İnsani krizin zaten derin olduğu bölge, son aylarda yoğunlaşan saldırılarla kısa süre içinde binlerce sivilin hayatını kaybettiği bir toplu mezara dönüştü. Son 4 ayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın yaralandığı bölgede insani kriz hat safhaya ulaştı. Kuşatma altındaki insanlar videolarla dünya kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyor. 2013 yılından itibaren çocuk ve bebekler gıda yetersizliğinden; yaralılar da tıbbi malzeme yetersizliğinden dolayı ölüyor ya da ölmek üzere. Esed rejimi, Doğu Guta’ya başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor. Yapılan saldırılar; kimyasal silah, varil, vakum, misket ve sığınak delici bombalar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Guta bölgesi başkent Şam’a yakın olması nedeniyle stratejik bir konumda ve geçmişten beri şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge. 2013 yılında Esed rejimi bu bölgede ayrım gözetmeksizin kimyasal sarin gazı saldırılarında bulunmuş ve çocuklar dahil olmak üzere yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Ve uluslararası camia bu katliamlara sessiz kalmıştı. Ambargo altına alınan bölgelerde sivillere yönelik yoğun bombardıman ve derin bir insani kriz ardından muhalifler teslim olmaya zorlanmakta. Esed rejimi, Humus, Hama, Halep ve birçok yerde uyguladığı “Açlıkla terbiye” stratejisini Doğu Guta’da da uygulayarak ilgili bölgedeki tüm sivilleri kitlesel olarak cezalandırmayı hedefliyor. Binlerce yaralının bulunduğu bölgede 2013 yılından itibaren kuşatmadan dolayı tıbbi yetersizliğinden dolayı 300’den fazla kişinin ölüm döşeğinde olduğu aktarılmaktadır. Çocuk ve bebeklerin gıda yetersizliğinden; yaralıların da tıbbi malzemelerin yetersizliğinden dolayı öldüğü yada ölmek üzere olduğu kaydediliyor” dedi.