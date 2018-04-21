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Bitlis, karla beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

BİTLİS, kent merkezine sabah saatlerinde kar yağdı.

Bitlis, karla beyaza büründü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS, kent merkezine sabah saatlerinde kar yağdı. Çiçek açan ağaçlar, kar altında kalırken, vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Türkiye geneli sıcak ve güneşli havalar yaşanırken, Bitlis'te gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kış aylarını yağışsız ve kurak geçiren Bitlis'te nisan ayında yağan kar, vatandaşları da şaşırttı. Kalınlığı yaklaşık 3 santimetreyi bulan beyaz kar örtüsü, henüz yenin çiçek açmış meyve ağaçlarını ve yeşil bitki örtüsünü de beyaza bürüdü.

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