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Bitlis merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

BİTLİS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 9 kamu görevlisi yakalanarak, gözaltına alındı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü İl Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Bitlis merkezli Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aktif kamu görevlisi olarak çalışan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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