Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü il yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle dün, Bitlis merkezli Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çeşitli illerde aktif kamu görevlisi olarak çalışan 9 kişi gözaltına alınmıştır."
Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.
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