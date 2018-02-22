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Bitlis merkezli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 22:20 | Son Güncelleme

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez, Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçeleri ile Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

"Terör örgütü PKK/KCK işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla il merkezi ile Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçelerinde 14 Şubat'ta gözaltına alınan U.S, M.Ç, N.T, A.B, M.E. ve S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.İ, M.Z.D. ve S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. ile Batman'da 9 Şubat'ta "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yakalanarak Bitlis'e getirilen O.A. tutuklandı.

Terör örgütleri ve bunların düzenledikleri eylemlere karşı mücadele, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam ettirilecek.

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Ahlat Batman Bitlis Güroymak Hizan PKK/KCK Tatvan Terör örgütü tutuklama

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