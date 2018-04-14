Bitlis ‘Miraç Kandili’ coşkusu

Miraç Kandili münasebetiyle Bitlis Merkez Ulu Camii’nde Mevlit programı düzenlendi.

Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlar camileri doldururken, Bitlis İl Müftülüğü tarafından, Merkez Ulu Camii’nde yatsı namazından sonra mevlit verildi. Tarihi Ulu Camii, gelenlerle dolup taşarken, Kılınan yatsı namazının ardından Kur’an-ı Kerim okunup ilahiler söylendi. Mevlit Programına katılan İl Müftü Yardımcısı Ramazan Çiftçi, Miraç Kandili’nde ümmete verilen üç önemli hediyeden birisinin de namaz olduğu hatırlattı.

Ulu Camide verilen Mevlit’ten sonra ziyaretçilere açılan Sakal-ı Şerif-e yoğun ilgi gösterildi.