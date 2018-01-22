Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 16:04 |4 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda, çığ düşmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehitlerden Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in cenazesinde yaz aylarında evlenmeyi planladığı nişanlısı Ayşe Başbudak'ı yakınları ve askeri görevliler teselli etmeye çalıştı.

Bitlis'te operasyon esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehitler sloganlar ve gözyaşları arasında uğurlandı. YAZ AYLARINDA EVLENMEYİ PLANLIYORDU Çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek (27), Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi tören öncesi merkez Toroslar ilçesindeki Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan baba evine götürülerek helallik alındı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde düzenlenen törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile kent milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Salim ile annesi Sebahat Tek ve yaz aylarında evlenmeyi planladığı nişanlısı Ayşe Başbudak'ı yakınları ve askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin uzman çavuş olan kardeşi de törende taziyeleri kabul ederken güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmadı. Şehidin anne ve babasının yanına giden Bakan Elvan, başsağlığı diledi.

Mersin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun’un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi omuzlarda taşındı. Törende, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıldı. Şehit Tek, Musallı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. 'BİR DOYA DOYA KOKLASAM SENİ NE VARDI ALİ'M' Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe için Konya'daki baba ocağı olan ilçeye bağlı Çayhan Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin namazın kılınacağı Çarşı Camisine getirildi. Cenaze namazı öncesi tabutun yanında bekleyen şehidin annesi Gülten Taştepe, gözyaşlarını tutamayarak tabuta sarılıp, "Bir doya doya koklasam seni ne vardı Ali'm. Hakkını helal et bana Ali'm çok hakkın geçti. Beni doktorlara götürdün" diyerek ağladı ve oğlunun tabutunu öptü. Şehit Ali Taştepe için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına babası Çakır Taştepe, ailesi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, askeri yetkililer, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe’nin tabutu, Çayhan Mahalle Mezarlığına götürüldü. Şehidin cenazesi dualarla defnedildi.