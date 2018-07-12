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Bitlis, tarihi binalarına kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

BİTLİS Belediyesi'nin sürdürdüğü 'Kadim Kent Tarihi Kimliğine Kavuşuyor' projesi kapsamında restore edilen 120 yıllık binaya, belediyenin bazı birimleri yerleştirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Belediyesi'nin sürdürdüğü 'Kadim Kent Tarihi Kimliğine Kavuşuyor' projesi kapsamında restore edilen 120 yıllık binaya, belediyenin bazı birimleri yerleştirildi. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Kültür Bakanlığımızın da katkılarıyla Bitlis, 2018 yılında Kültür Bakanlığı'ndan en fazla tarihi eser ve restorasyon ilgili yatırım alan ikinci il oldu. Birinci il de bizim dünya şehrimiz olan İstanbul" diye konuştu.

Belediyenin zabıta ve su tahsilat birimlerini tarihi binaya taşıyan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, binanın halkın kullanabileceği bir mekan haline getirildiğini, zaman zaman halk toplantılarının da burada yapılacağını söyledi. Ustaoğlu beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ve belediye birim amirleriyle birlikte tarihi binayı gezdi.

Bitlis Belediyesi'nin sürdürdüğü 'Kadim Kent Tarihi Kimliğine Kavuşuyor' projesi kapsamında restore edilerek hizmete açılan tarihi binayı gezen Ustaoğlu, son 1 yıl içerisinde 315 dükkanın ve ofisin dış giydirmelerinin yapıldığını ve restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 'Kadim Kent Tarihi Kimliğine Kavuşuyor' sloganıyla başlattıkları projenin bir parçası olarak Bitlis'te 120 yıllık geçmişi bulunan tarihi belediye binasını restore ettiklerini söyledi. Binanın kentin geçmişinde çok önemli izler bıraktığını anlatan Ustaoğlu şöyle konuştu:

"Bu binamızın daha önce restorasyonu yapılmıştı ama maalesef bir yerde atıl bir şekilde duruyordu. Tarihi sokaklarımızın olduğu bu meydanda belediyemizin hizmetlerini daha yakın bir yerde sunmak istedik. Su tahsilat ve zabıta birimi hizmetleri konusunda vatandaşımıza yakın olalım düşüncesiyle bu binamıza yerleştirdik. Üst katımızı da başkanlık makamı ve vatandaşımızla zaman zaman bir araya geleceğimiz ortam oluşturmak adına düzenledik. Bitlis'in kadim geçmişine ve tarihine yakışanın bu olduğunu düşünüyoruz. Bir yıldır yoğun bir şekilde başlattığımız tarihi kentsel dönüşüm projemizin bir parçası olarak da bu tarihi binamızı tekrar halkımızın hizmetine sunmakta büyük bir memnuniyet duyuyorum."

Bitlis'i başka ülkelerden gelen insanların ziyaret ettiği meydanlara kavuşturmak istediklerini de belirten Ustaoğlu, "Kültür Bakanlığımızın da katkılarıyla Bitlis, 2018 yılında Kültür Bakanlığı'ndan en fazla tarihi eser ve restorasyon ilgili yatırım alan ikinci il oldu. Birinci il de bizim dünya şehrimiz olan İstanbul. 40 milyonu aşan bir bütçe desteğiyle başlattığımız projelerin devamında yeni projeleri başlatacağız. Her zaman övündüğümüz bu kadar köklü bir medeniyete sahip olan Bitlis'imiz o zaman kişilikli bir şehir olacaktır. Bir marka şehri olacağına biz inanıyoruz" diye konuştu.

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