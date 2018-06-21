Bitlis tarihi kimliğine kavuşuyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi, 6 bin yıllık geçmişi olan kadim kentin tarihi kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 600'ün üzerinde tescilli yapıyı bünyesinde barındıran kentin tarihi kimliğini ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

"Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında Kalealtı, Ulu Cami Meydanı, Sinema Yokuşu'ndaki çalışmaların yanı sıra şimdi de Kasapçılar ve Büryancılar çarşılarında çalışmalara başlanması için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile protokol imzalandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, DAKA ve belediye olarak bütçesi yaklaşık 7 milyon liranın üzerindeki projeyi bu yıl başlatacaklarını söyledi.

Kendilerine destek veren DAKA Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl başlattığımız projemiz gerçekten toplumda çok iyi karşılık bulan, Bitlis'in o kadim kültürünü adeta ayağa kaldıran, şehre kimlik, kişilik ve ruh katan bir proje. 600'ün üzerinde tescilli eseri bünyesinde barındıran bu şehrin tarihini korumak ve yeni nesillere aktarmak için çalışma yürütülüyor. Şehirlere kimlik ve ruh katmak önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Bitlis için 40 milyona yakın ayırdığı bir bütçe var. Bakanlığımız, DAKA, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile bu çalışmalarımızı yürütüyoruz."