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Bitlis tarihi kimliğine kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

BİTLİS Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Ulu Cami Meydanı'nda yürütülen restoransyon çalışmalarını inceledi.

Bitlis tarihi kimliğine kavuşuyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Ulu Cami Meydanı'nda yürütülen restoransyon çalışmalarını inceledi. Vali Ustaoğlu,"Devletin, bu millete hizmet olarak gönderdiği paranın nasıl bu millete hizmet olarak aktarıldığını ispatı işte bu meydandır. Bitlis artık tarihi kimliğine kavuşuyor" dedi.
Bitlis Valisi Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, belediye tarafından yürütülen, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği Ulu Cami Meydan Düzenleme Projesi kapsamında yapılan restorasyon çalışmalarını inceledikten sonra açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu, yaklaşık 1 yıldır devam eden proje kapsamında 500’ün üzerinde işyerine giydirme, kaplama ve ışıklandırma işlemi yapıldığını belirtti. Ustaoğlu şöyle konuştu:
“Bitlis Belediyesi olarak yaklaşık bir yıldır en fazla üzerinde durduğumuz husus, başlatmış olduğumuz ‘Kadim Kent Tarihi Kimliğine kavuşuyor’ sloganıyla yapmış olduğumuz bu projedir. Proje kapsamında, Ulu Cami Meydan düzenlemesini de gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz bu tarihi gazi meydanı, 1916 Rus işgali sırasında biliyorsunuz bu camimiz yara almış, mermilerin hedefi olmuş bir camidir. Bu bin yıllık tarihi cami ve bu meydan, işte gördüğünüz gibi tarihi kimliğine kavuşmuş durumda. Bu meydanı biz Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projelendirdik. Gördüğünüz bu dükkanlarıyla, ofisleriyle, bu sokağımız bir taraftan kültür sokağı diyoruz, diğer taraftan da yapmış olduğumuz dış cephe ‘Sokak sağlıklaştırması’ düzenlemesiyle, burasını tarihi görünümüne inşallah kavuşturduk. Arif Bey Caddesi ile birlikte toplamda bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz ‘sokak sağlıklaştırması’ çerçevesinde, giydirme yaptığımız vitrinleriyle, yeni standart tabelalarıyla, çatı düzenlemeleriyle, zemin çalışmasıyla, toplamda 500'ün üzerinde dükkan, ofis, işyeri, ev, dış cephe giydirme ve kaplama işini yaptık."
'VATANDAŞTAN BİR KURUŞ PARA ALMADIK'
Restorasyon çalışması için vatandaşlardan bir kuruş para almadıklarını anlatan Ustaoğlu, “Burası bir yıl içerisinde kimlikli bir meydana kavuştu. Bu alan, bir yıl önce taksi durağıydı. Tabiri caizse bankamatik makinelerinin bulunduğu, vatandaşın nefes alabileceği, hiçbir ortamın olmadığı bir alan iken; tarihi Damlı kahvesiyle, Bitlis'in yöresel ürünlerinin rahat bir şekilde pazarlandığı dükkanlarıyla, tarihi bir alan gerçek kimliğine kavuştu. Hizmetlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de yine Buğday Pazarı, Kasaplar Çarşısı, Büryancılar Sokak, aynı bu standartta sokak sağlıklaştırma çalışmamız devam edecek. Devletin, bu millete hizmet olarak gönderdiği paranın nasıl bu millete hizmet olarak aktarıldığını ispatı işte bu meydandır" dedi.

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Bitlis tarihi kimliğine kavuşuyorBitlis tarihi kimliğine kavuşuyorBitlis tarihi kimliğine kavuşuyor

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