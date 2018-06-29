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Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon anını vatandaşlar saniye saniye kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildiği açıklarken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Operasyon anı vatandaşlar tarafından saniye saniye böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hizan terörist operasyon PKK

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sizinde Allahınıza kurban siz var oldukca devlette var olacak.
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