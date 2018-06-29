Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildiği açıklarken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Operasyon anı vatandaşlar tarafından saniye saniye böyle kaydedildi.
Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı
Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi
Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar
İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti
Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler
Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Okuyucu Yorumları 1 yorum