HABER

Bitlis'ten acı haber! 1 korucu şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Bitlis’te terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mayına basan bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Bitlis'ten acı haber! 1 korucu şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyü bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında, PKK terör örgütü tarafından döşenen mayına basan güvenlik korucusu Sedat Aktaş şehit oldu.

Şehit olan Aktaş için bugün saat 15.30’da İl jandarma Komutanlığında tören düzenleneceği belirtildi.

İHA

Cinderes ele geçirildi! Şiddetli çatışma yaşanıyorCinderes ele geçirildi! Şiddetli çatışma yaşanıyor
Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis PKK Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Ölümden sonra ne oluyor? İlk kez görüntülendi

Ölümden sonra ne oluyor? İlk kez görüntülendi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
RABBİM RAHMET ETSİN..MEKANIN CENNET OLSUN...BU VATAN İÇİN CAN VERENLERE SAYGI İLE EĞİLİRİM...BİZE DÜŞEN DUA VE SİZLERİ UNUTMAMAK VE SİZLERE LAYIK OLMAK
Kahraman korucumuza Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabırlar ve sağlıklı ömürler versin. Allahım şehadetini kabul etsin
Diğer Haberler
Foçalı kadınlar için ’elinize sağlık’ etkinliği

Foçalı kadınlar için ’elinize sağlık’ etkinliği

Başkan Ayaz, emekçi kadınlarla bir araya geldi

Başkan Ayaz, emekçi kadınlarla bir araya geldi

Sulama birlikleri yasa tasarısının yeniden gözden geçirilmesini istedi

Sulama birlikleri yasa tasarısının yeniden gözden geçirilmesini istedi

Başkan Arslan, fabrikalarda çalışan bayanları ziyaret etti

Başkan Arslan, fabrikalarda çalışan bayanları ziyaret etti

Hospitalpark Darıca Hastanesi Başhekimi Dr. Nilgün Yönten:

Hospitalpark Darıca Hastanesi Başhekimi Dr. Nilgün Yönten:

Başkan Seyfi Dingil, Kadınlar Günü’nü kutladı

Başkan Seyfi Dingil, Kadınlar Günü’nü kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.