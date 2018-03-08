Bitlis'ten acı haber! 1 korucu şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyü bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında, PKK terör örgütü tarafından döşenen mayına basan güvenlik korucusu Sedat Aktaş şehit oldu.
Şehit olan Aktaş için bugün saat 15.30’da İl jandarma Komutanlığında tören düzenleneceği belirtildi.
İHA
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