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Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Bir kahreden haber daha geldi! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf, evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yuvadamı köyünde yaşayan Sami Yusuf Marangoz, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu. Tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber verdi.

Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başattı. Köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında Yusuf'un cesedine ulaşıldı. Çocuğun cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
sami yusuf Bitlis

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
idam çıkarmak için çocukları ve hayvanları kullanmaktan vazgeçin !!!! yeter benim ülke insanım bu değil !!! kendi istekleriniz için daha fazla ailenin canını yakmayın !!! idam istemiyoruz sizin istediğini masum insanları asmanıza müsade etmicez biz şeriat ülkesi değiliz Kimyasal hadım istiyoruz
Pkk çocuk cinayetlerine başladı yine bence çünkü doğuda hdp nin ve demirtaşın oyları çok düştü. Bebek katili pkk.
2 yaşında melek daha yazık. Arkadaşlar bu olayın bi suçlusu yok mu ya ? aile nerdeydi gözünden nasıl sakınır. biz 8-9 yaşına kadar elini bırakmıyoruz okula kendimiz götürüp getiriyoruz. Allah yakınlarına sabır versin
bunları yapan pkk gibi geliyor bana
600 milletvekili nin 1 tanesi ağırlaştırılmış yasa çıkana kadar bişey yapmıyor ya yazıklar olsun. açlık grevine bile başlasa tv de sesi duyulur. ancak kime ne araç düşecek onu beklesin Yazıklar Olsun çocuklarımızı öldürenlere sessiz kalanlara
zoruma gidiyor ya 2 yaşındaki çocuğun paytak yürüyüşünü izlerim ya gözümden kaçırmam yazık.
bitlis te cinayet taciz tecavüz bu tarz şeylet olmaz asla. allahın izniyle tabi olanı da allahın izniyle barındırmayız. ihamlsizlik işde allah rahmet eylesin ailesi ne sabır dilerim...
ülkeye bak ülkeye..işçilerin cinayetten farksız ölümleri..Sivil halk katliamları..Kadın cinayetleri..şimdide çocuk cinayetleri..Ey vatan bu nedir be bu nedirrrrr ?
Tükeniyoruz !!!
sen aklımı koru
Pkk ya da isid oyunu bunlar
bunların ailelerindemi sorun var zeka testi gerekli bu kadar küçük çocuk kapı önü dahi olsa neden başıboş bırakılıyor..
cocuklara sahip cikmiyorlarki 2 yasindaki cocugu basi bos birakmak nedir
allahım bu nasıl iş çocuklarımıza neden sahip çıkamıyoruz
Birileri yine ülke üzerinde dolap çeviriyor.Bu kadar çocuk cinayeti normal değil.
Allah rahmet etsin
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