Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yuvadamı köyünde yaşayan Sami Yusuf Marangoz, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu. Tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber verdi.
Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başattı. Köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında Yusuf'un cesedine ulaşıldı. Çocuğun cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA
Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Fetullah Gülen'in yaşadığı beldede yoğun güvenlik önlemi
Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklarla ilgili yeni gelişme! Operasyon başladı, kurtarılıyorlar
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Okuyucu Yorumları 16 yorum