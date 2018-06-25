HABER

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) acı haberi Adıyaman'daki yakınlarını yasa boğdu.

Hanım ve Mehmet Canördek çiftinin 2'si kız 6 çocuğundan 3'üncüsü olan ve 1 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Cevdet Canördek, Bitlis'in Aşağıyolak köyü kırsalında yapılan operasyonda teröristlerin saldırısında şehit oldu.

ACI HABER ANNESİNE İLETİLDİ

2 askerin de yaralandığı saldırıda şehit olan uzman çavuş Canördek'in acı haberi, öğleden sonra askeri yetkililer tarafından Kayaönü Mahallesi'ndeki ailesine iletildi.

YARIN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Aldığı acı haberle annesi ve yakınlarının sinir krizi geçirdiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları da acı haberi duyunca Canördek ailesinin evine gelerek taziyelerini iletmeye başladı. Şehadeti ile yakınlarını yasa boğan Uzman Çavuş Cevdet Canördek, yarın düzenlenenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
“ Türkiye halkı yaptığı seçimle dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür”“ Türkiye halkı yaptığı seçimle dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür”
24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis PKK Uzman Çavuş Cevdet Canördek Adıyaman

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH mekânını Cennet eylesin, âilesine sabırlar versin. ALLAH'ın azâbı terörün ve destekçilerinin üzerine olsun! Âmin..
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Yaş sınırı ve fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Yaş sınırı ve fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.