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Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

"11 aylık yavruyu bile katledecek kadar gözünü kan bürümüş bu hain terör örgütü son günlerini yaşıyor. İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "11 aylık yavruyu bile katledecek kadar gözünü kan bürümüş bu hain terör örgütü son günlerini yaşıyor. İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz." dedi.

Ustaoğlu, Bitlis-Baykan yolundaki karakol ve üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile merkeze bağlı Orta Kapı Üs Bölgesi, Karınca Karakolu ve Tanrıyar Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek Mehmetçik'e moral veren Ustaoğlu, komutanlarından bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis-Baykan yolunda bölgenin güvenliğini sağlayan karakol ve üs bölgelerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Karınca Karakolu inşaatının yüzde 60'ını bitirdiklerini, iki ay içinde tamamen faaliyette geçireceklerini belirten Ustaoğlu, "İlimizin huzuru ve güveni açısından en çok önem verdiğimiz hususlardan biri de gece gündüz demeden kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesidir. İlimizde inşaatı devam eden 5 karakolumuz var. İnşallah bunlar bittiğinde güvenlik güçlerimiz çok rahat ortamda güvenli bir şekilde orada görevlerini yapacaklar." diye konuştu.

Ustaoğlu, iki yıl önce faaliyete geçirilen Orta Kapı üs bölgesini de ziyaret ettiklerini anımsattı.

Bölgenin çok sıkıntı ve acılar yaşadığını vurgulayan Ustaoğlu, "Ama devletimizin ve güvenlik güçlerinin kararlılığı ile Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüyen faaliyetlerle bölgede artık bu hainler gözünü açamıyor. Adeta inlerine giriyoruz. Son iki ayda toplamda ilimiz hududunda 20'nin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Şu an arazide güvenlik güçlerimiz arama tarama faaliyeti yürütüyor. Evimizde rahatça uyuyabiliyorsak kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin sayesindedir. En ücra tepeye bile hakimiz." ifadesini kullandı.

Bitlis'in en huzurlu ve güvenli günlerini yaşadığına işaret eden Ustaoğlu, geçen hafta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'yı hatırlatarak, "11 aylık savunmasız o yavrudan ne istediler? 40 yıldır bunlara 'bebek katili' diyorduk. İşte görüldü. 11 aylık yavruyu bile katledecek kadar gözünü kan bürümüş bu hain terör örgütü son günlerini yaşıyor. İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz. Bu bölgede onlara yaşam alanı bırakmayacağız, bırakmıyoruz da. Şu an kafalarını kaldıracak durumda değiller. Bir Bedirhanımızı kaybettik, şu an binlerce Bedirhan'ımız arazidedir." dedi.

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