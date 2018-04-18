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Bitlis Valisi Ustaoğlu: Eksiklikler sıkıntılar giderilir ama devletsiz olunmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 22:24 | Son Güncelleme

BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat’ın Ovakışla Beldesi ve Güzelsu köyünü ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Eksiklikler sıkıntılar giderilir ama devletsiz olunmaz

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat’ın Ovakışla Beldesi ve Güzelsu köyünü ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Ustaoğlu, "Yolda olur, hizmette olur, altyapı da olur. Eksiklikler sıkıntılar giderilir. Ama devletsiz olunmaz. Önemli olan huzur ve güven. En büyük silahımız ise birlikteliğimizdir" dedi.
Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir ve kurum amirleri ile birlikte Ahlat’a geldi. Ahlat Kaymakamlığı'nda haftalık asayiş toplantına katılan Vali Ustaoğlu daha sonra 2 bin 200 nüfuslu Güzelsu Köyüne geçti. Güzelsu Köyü Ortaokulunu ziyaret eden Vali Ustaoğlu burada öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. TÜBİTAK bilim sergisini gezen Vali Ustaoğlu, burada öğrencilerin yaptıkları eserlerden etkilendiğini söyledi. Öğlen yemeğinin ardından da Güzelsu Köyü Muhtarı Fehmi Tokova'dan köyün sorunlarını dinledi. Vali Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajları vererek şöyle konuştu:
"Bu ülke üzerinde oynanan oyunu hep birlikte görüyoruz, izliyoruz. İslam’ın yüz yılardır sancaktarlığını yapmış bu devlet, bu millete karşı nasıl oyunlar oynandığını hep birlikte görüyoruz. İşte sizlerle devletimizin milletimizin kucaklaşarak, oluşturduğu sinerji bu ülke üzerinde hesap yapanların hesabını bozuyor. Yıllardır bu bölgemizde bir çok cana mal olan ve acı çektiren ama halen devletinden milletinden bayrağından vazgeçmeyen bu millete acı yaşatan PKK terör örgütünün yapmak istediklerini de hep birlikte biliyoruz. Ama yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hep birlikte bu ülkemizin birliğine dirliğine yardımcı olduğumuz sürece bu örgüt amacına ulaşamayacak. Bu millet bu devlet ilelebet daim kalacaktır. Devlet olmazsa, millet olmazsa, bayrağımız olmazsa bunların hepsi boşuna olur. Biz diyoruz ki, bizi bölmek isteyenlere karşı yekvücut olmamız çok daha önemli."
Vali Ustaoğlu daha sonra Ovakışla Belde Belediyesine geçerek burada muhtarların sorunlarını dinledi. Vali Ustaoğlu buradaki konuşmasında ise "Yolda olur, hizmette olur, altyapı da olur. Eksiklikler sıkıntılar giderilir. Ama devletsiz olunmaz. Önemli olan huzur ve güven. En büyük silahımız birlikteliğimiz" diye konuştu.
Vali ve beraberindekiler daha sonra Ovakışla Jandarma Karakol Komutanlığı ve Ahlat Belediyesi tarafından ilçede inşa edilerek hizmete açılan Alışveriş Merkezini gezdi.

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Bitlis Valisi Ustaoğlu: Eksiklikler sıkıntılar giderilir ama devletsiz olunmazBitlis Valisi Ustaoğlu: Eksiklikler sıkıntılar giderilir ama devletsiz olunmazBitlis Valisi Ustaoğlu: Eksiklikler sıkıntılar giderilir ama devletsiz olunmazBitlis Valisi Ustaoğlu: Eksiklikler sıkıntılar giderilir ama devletsiz olunmaz

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