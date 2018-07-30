Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan ishal vakalarıyla ilgili açıklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, geçen hafta kentte ishal, kusma ve yüksek ateş şikayetleri ile hastanelere başvuruların artması üzerine basın açıklaması yaptı. Son yağan yağmur sularıyla bazı bölgelerde isale hatlarına mikrop bulaştığını belirten Vali Ustaoğlu, bunun da vatandaşlarda ciddi sıkıntı yarattığını söyledi. Vali Ustaoğlu, gerekli tedbirleri aldıklarını, bugün itibarıyla hasta sayısında ciddi düşüşler yaşandığını söyledi.

Kentte son zamanlarda görülen ishal vakaları üzerine Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu; Vali Yardımcısı Tolga Polat, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras ile birlikte valilikte basın toplantısı yaptı. Vali Ustaoğlu, son yağan yağmur sularının bazı bölgelerde isale hatlarına mikrop bulaştırdığını, viral yolla bulaşan bu mikrobun vatandaşlarda ciddi sıkıntı yarattığını söyledi. Özellikle geçen Perşembe ve Cuma günü hastanelere başvuran vatandaşların sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirten Vali Ustaoğlu, gerekli tedbirleri aldıklarını, bugün itibarıyla hasta sayısında ciddi düşüşler yaşandığını kaydetti.

Bitlis'in isale hattının 1950'li yıllara ait olduğunu, son zamanlarda uygulanan su kesintilerinin de bu duruma etken olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, "26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ilimizde ishal vakalarında ciddi artış olduğu tespit edilmiştir. Bu vakalardan sonra İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, belediye ekipleri ortak hareket ederek su isale hatlarında gerekli incelemeleri yapmış, tespitler yapılarak, gerekli numuneler alınarak incelemeye gönderilmiştir. Bunun sonucunda 23 Temmuz Pazartesi günü Bitlis'te yaşanan şiddetli yağış sonrasında yapılan analiz sonuçlarında bazı kaynak sularımıza dış etkenlerin sirayet ettiği yönünde tespite vardık" dedi.

ŞOK KLORLAMA YAPILDI

Sorunun tespitinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan önlemler sonrası Bitlis Belediyesi tarafından depolara şok klorlama yapıldığını da belirten Vali Ustaoğlu, "Kamu olarak tüm tedbirleri aldık. Kamuoyunun bilgilendirmesi amacıyla gerek basın yoluyla gerekse belediye anonslarıyla çeşitli uyarılar yapıldı. Alınan tedbirler sayesinde özellikle Perşembe ve Cuma günü yüksek seviyelerde seyreden ishal vakalarıyla hastanelere gelen vatandaşlarımızın sayısında Cumartesi, Pazar ve bugün itibarıyla yüzde 50 oranında düşüş tespit ettik. Bu da alınan tedbirler ve uyarıların ardından gelişti" diye konuştu.

İshal vakalarının her yıl bu dönemlerde sıcaklardan dolayı yaşanan mevsimsel bir durum olduğunu da dikkat çeken Vali Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Sıcaklığın çok fazla olması, mevsim şartlarına uygun olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın serinleme amaçlı başta dereler olmak üzere gölü kullanmaları, vatandaşlarımızın sıcaklıkların yüksek olmasına bağlı olarak fazla su tüketmeleri, ister istemez birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Aldığımız tedbirler sayesinde Halk Sağlığı ekipleri günde 3 kez su numunesi alarak klorlamaların tam ve zamanında yapılması sağlanıyor. Şu an itibarıyla sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Kentte devam eden doğalgaz ve kanalizasyon şebekelerinden kaynaklanan bir sıkıntı yok. Bizim genel sıkıntımız şebeke hattımızın eski olması. Aşırı yağmurlarla beraber illa bunun içerisine sızan ve buna kanalizasyon atığı mı dersiniz ama başka etkenler mi dersiniz bundan kaynaklanan bir sıkıntı var. Aslında bu sıkıntı bu yılın sıkıntısı değil. Geçen yılların rakamlarına baktığınızda aynı dönemde buna benzer bir sıkıntı yaşanmış. Bu yıl birden artışının nedeni Pazartesi günü yağan şiddetli yağmur olduğunu düşünüyoruz."

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