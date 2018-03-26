Bitlis ve ilçelerindeki sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ile Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı bazı köy ve mahallelerde, farklı tarihlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ile 3 ilçeye bağlı bazı köy ve mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının saldırı hazırlığında oldukları, yakalanan ve teslim olan örgüt mensuplarıyla yapılan mülakatlarda ve alınan ifadelerinde, söz konusu bölgelerde örgüt mensuplarına ait sığınak ve barınakların olduğu bilgisi alınması neticesinde, teröristlerin yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, farklı tarihlerde merkeze bağlı 33 köy, 1 mezra ve 7 mahalle, Tatvan'da 16 köy ve 6 mahalle, Hizan'da 7 köy ve 9 mahalle, Mutki'de de 3 köy ve 2 mahallede, ikinci bir emre kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı, 26 Mart 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır."

Yasakların kaldırıldığı söz konusu bölgelerle ilgili detaylı bilgiye, Bitlis Valiliği'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.