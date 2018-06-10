HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bitlis ve Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Bitlis ve Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

BİTLİS (AA) - Bitlis ve Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

Bitlis Jandarma Alay Komutanlığı ile Ahlat Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 6 aylık teknik takip sonucu Bitlis ve Muş'taki 13 adrese düzenledikleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan E.A, M.B, A.K, Y.S, A.V, M.Y, Ş.B, Ş.T. ve H.N. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, Y.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
ek fotoğraflar// Başbakan Binali Yıldırım : Söyleyecek tek şey; iyi bir insandıek fotoğraflar// Başbakan Binali Yıldırım : Söyleyecek tek şey; iyi bir insandı
Seferihisar'da 'Lavanta Pazarı'Seferihisar'da 'Lavanta Pazarı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis muş tutuklama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.