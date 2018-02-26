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Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 01:00 | Son Güncelleme

Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında bir gün süreyle eğitime ara verildi. Van'ın Bahçesaray ilçesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Van kar tatili

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