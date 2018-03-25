Bitlis'e 40 milyon liralık tarihi eser yatırımı

Ustaoğlu, Bitlis Kalesi'nde yaptığı açıklamada, tarihi ile adeta açık hava müzesi olan Bitlis'in kültürel mirasının korunması ve ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Kocameşe ve beraberindekiler, makamında ziyaret ettikleri Ustaoğlu ile restorasyon ve diğer çalışmaların yürütüleceği Etnoğrafya Müzesi, Kültür Evi, İhlasiye Medresesi ve Bitlis Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Strateji Daire Başkanı İsmail Demirel ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, valilik, belediye ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" projesi kapsamında Bitlis'e geldi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılında Bitlis'i ülkenin öncelikleri arasına aldı. 40 milyon liralık proje hazırlandı. Bununla ilimizin tarihi eserlerini ortaya çıkaracağız." dedi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılında Bitlis'i ülkenin öncelikleri arasına aldı. 40 milyon liralık proje hazırlandı. Bununla ilimizin tarihi eserlerini ortaya çıkaracağız. Kale ile ilgili çok güzel çalışmalar olacak. Kalemizin restorasyonunu ve ışıklandırmasını yapacağız. Misafirlerimize özellikle kaleyi gezdirecek alt yapımız eksikti. Şimdi karşılama merkezi, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi ile Bitlis'e yakışan kadim medeniyetimizin tarihi eserleri ile gelecek kuşaklara iyi bir şekilde hazırlayacağız."

- "Kadim kent gerçek kimliğine kavuşacak"

Alemdar Sokak ile ilgili özlemle bekledikleri projenin bakanlık tarafından yatırım programına alındığını belirten Ustaoğlu, geçen yıl "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" projesiyle başladıkları sokak sağlıklaştırması kapsamında tescilli sivil mimari ve tarihi eserleri bu projeyle gün yüzüne çıkaracaklarını kaydetti.

Projelerin tamamlanmasıyla ülkenin her yerinden ziyaretçi ağırlayacaklarını aktaran Ustaoğlu, "Bitlis şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bölgenin en önemli tarihi eserlerini bünyesinde barındıran bir kent. Kadim şehrimizin gerçek ve tarihi kimliğine birkaç yıl içinde kavuşacağına inanıyorum. Bu yaz bir taraftan restorasyonlar yapılırken diğer taraftan da dere üstü projesinin çalışmaları yürütülecek." diye konuştu.