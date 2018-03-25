HABER

Bitlis'e 40 milyon liralık tarihi eser yatırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 21:42 | Son Güncelleme

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu: - "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılında Bitlis'i ülkenin öncelikleri arasına aldı. 40 milyon liralık proje hazırlandı. Bununla ilimizin tarihi eserlerini ortaya çıkaracağız" - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kocameşe: - "Bakanlığımız yatırım programının en önemli dilimlerinden birini Bitlis'e ayırdı. Bitlis'in tarihi eserlerinin ortaya çıkarılması, onarılması ve yeni nesillere en iyi şekilde aktarılması için çalışma yürüteceğiz"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılında Bitlis'i ülkenin öncelikleri arasına aldı. 40 milyon liralık proje hazırlandı. Bununla ilimizin tarihi eserlerini ortaya çıkaracağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Strateji Daire Başkanı İsmail Demirel ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, valilik, belediye ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" projesi kapsamında Bitlis'e geldi.

Kocameşe ve beraberindekiler, makamında ziyaret ettikleri Ustaoğlu ile restorasyon ve diğer çalışmaların yürütüleceği Etnoğrafya Müzesi, Kültür Evi, İhlasiye Medresesi ve Bitlis Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, Bitlis Kalesi'nde yaptığı açıklamada, tarihi ile adeta açık hava müzesi olan Bitlis'in kültürel mirasının korunması ve ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda hazırladıkları projenin önümüzdeki günlerde uygulanmasına başlayacaklarını vurgulayan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılında Bitlis'i ülkenin öncelikleri arasına aldı. 40 milyon liralık proje hazırlandı. Bununla ilimizin tarihi eserlerini ortaya çıkaracağız. Kale ile ilgili çok güzel çalışmalar olacak. Kalemizin restorasyonunu ve ışıklandırmasını yapacağız. Misafirlerimize özellikle kaleyi gezdirecek alt yapımız eksikti. Şimdi karşılama merkezi, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi ile Bitlis'e yakışan kadim medeniyetimizin tarihi eserleri ile gelecek kuşaklara iyi bir şekilde hazırlayacağız."

- "Kadim kent gerçek kimliğine kavuşacak"

Alemdar Sokak ile ilgili özlemle bekledikleri projenin bakanlık tarafından yatırım programına alındığını belirten Ustaoğlu, geçen yıl "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" projesiyle başladıkları sokak sağlıklaştırması kapsamında tescilli sivil mimari ve tarihi eserleri bu projeyle gün yüzüne çıkaracaklarını kaydetti.

Projelerin tamamlanmasıyla ülkenin her yerinden ziyaretçi ağırlayacaklarını aktaran Ustaoğlu, "Bitlis şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bölgenin en önemli tarihi eserlerini bünyesinde barındıran bir kent. Kadim şehrimizin gerçek ve tarihi kimliğine birkaç yıl içinde kavuşacağına inanıyorum. Bu yaz bir taraftan restorasyonlar yapılırken diğer taraftan da dere üstü projesinin çalışmaları yürütülecek." diye konuştu.

- "Bitlis'e hak ettiği yatırımlar yapılacak"

Müşteşar Yardımcısı Kocameşe de 2018'de Bitlis'e hak ettiği yatırımların yapılacağının müjdesini vererek, "Bakanlığımız yatırım programının en önemli dilimlerinden birini Bitlis'e ayırdı. Bitlis'in tarihi eserlerinin ortaya çıkarılması, onarılması ve yeni nesillere en iyi şekilde aktarılması için çalışma yürüteceğiz. Ülkemiz ve yurt dışından birçok kişinin burayı görmek için geleceğini tahmin ediyorum. Bu eserlerin yeni nesillere aktarılmasının en önemli yolu budur." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu ile Kocameşe, beraberindekilerle sokak sağlıklaştırılması yapılan yerlerin yanı sıra Nemrut Krater Gölü, Ahlat Müzesi, Selçuklu Mezarlığı ile kentin tarihi mekanlarını da gezdi.

Ajanslar 'Flaş! olarak duyurdu! ÖldürüldülerAjanslar 'Flaş! olarak duyurdu! Öldürüldüler
Bitlis'ten kahreden şehit haberi!Bitlis'ten kahreden şehit haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Kültür ve Turizm Bakanlığı ödenek tarihi eserler

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.