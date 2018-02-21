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Bitlis'e 40 milyon liralık yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 22:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: - "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu ilimize 40 milyon liralık yatırım sözü aldık. Bakanlığın yapacağı bu yatırım hem Bitlis'e hem de bölge turizmine büyük katkı sağlayacak"

BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 7000 yıllık tarihi geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'e, 40 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacağını bildirdi.

Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, Bitlis'in tarihi kimliği ve kültürel mirasının yanı sıra eşsiz güzellikteki Van Gölü, Nemrut Krater Gölü, dünyada örneği olmayan Selçuklu Mezarlığı ile görülmesi gereken tarihi ve doğal güzelliklere sahip nadide bir kent olduğunu belirtti.

Bitlis'i kalkındırarak hak ettiği yere taşımak için eğitim, sağlık, ulaştırma ve tarım alanlarında yatırımların yapıldığını kaydeden Demiröz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu ilimize 40 milyon liralık yatırım sözü aldık. Bakanlığın yapacağı bu yatırım hem Bitlis'e hem de bölge turizmine büyük katkı sağlayacak. Bu yıl Şerefiye Camisi'nden başlayarak Feyzullah Ensari türbesini de kapsayan Muştakbaba ve Zeydan mahallelerinde kentsel tasarım ve tarihi dokusunun sağlıklaştırılması için çalışma başlatılacak. Tescilli evlerin restorasyonu, tescilsiz evlerin cephe iyileştirmesi yapılacak. Kureyşi Camisi sokak sağlıklaştırma projesinin hazırlanması, Bitlis Kalesi'nin restorasyonunun devam etmesi, kale surlarının aydınlatılması, kale girişine karşılama merkezi açılması, Selçuklu mimarisiyle yeni il halk kütüphanesi yapılması, tarihi konağın restore edilerek çocuk kütüphanesi olarak hizmete alınması ve geleneksel Bitlis evinin hizmete alınması dahil pek çok çalışma olacak. Bu nedenle bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İlçelerde de çalışma yapılacağını aktaran Demiröz, ata yadigarı Ahlat'ta eski kent merkezi kentsel tasarım ve tarihi kent dokusunun sağlıklaştırılması, ilçedeki anıtların restorasyonu, Ahlat ve Adilcevaz kaleleri ile harabeşehirin onarımı, aydınlatması ve çevre düzenlemesi işlerinin yatırım programına alındığını kaydetti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Bitlis Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım

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