Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı.
Gökmeydan'da düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın sevinci içinde olduklarını söyledi.
3 Mart 1916'da Bitlis deresinden su yerine kan aktığını belirten Ustaoğlu, "Bitlis'te bulunan piyade alayının ve tüm halkın mücadelesine rağmen Bitlis işgal edilmişti. Rus askeri ve Ermeni çetecileri tarafından işgal edilen Bitlis, yaşlısıyla, genciyle, eli silah tutan tüm halkıyla mücadeleye katılmış ve kanlı bir süreç başlamıştı." dedi.
İsmail Ustaoğlu, ülkenin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis'te de tüm olumsuz şartlara rağmen aziz milletin eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilediğini vurguladı.
16. Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır'a atanan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Bitlis'e gelişinin, askerin ve bölge halkının moralini çok yükselttiğini ifade eden Ustaoğlu, "Çünkü o 'Anafartalar Kahramanı' olarak isim yapmış, ünü bütün orduya ve Anadolu'ya yayılmış 35 yaşında genç bir generaldi. Bitlis bölgesini inatla savunan düşmana, 6 Ağustos 1916 günü yaptığı taarruzla Bitlis'in batı yamaçlarındaki düşman siperleri tamamen ele geçirilmiş, taarruz başarıyla ilerlemişti. Bu sürede 350 Rus askeri esir alınmıştı." diye konuştu.
Vali Ustaoğlu, vatanın bütünlüğünün şehitlerin fedakarlığıyla eş değer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Bitlis o zaman nasıl ki Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı direndiyse, bugün de dünyanın çeşitli devletlerinin adeta taşeron olarak kurduğu terör örgütüne karşı aynı imanla, aynı gayretle, yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak aynı şanlı mücadeleyi vermektedir."
Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu ve vatandaşlar halay çekti.
Van Gölü Aktivistleri tarafından düzenlenen "1. Ulusal Van Denizini Pedallıyoruz" bisiklet etkinliğine katılan 60 sporcu da tören alanına geldi.
Törene, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler, Bitlis Vali Yardımcısı Tolga Polat, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Nasrullah Tanglay, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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