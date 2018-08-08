HABER

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu: "Devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Gökmeydan'da düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın sevinci içinde olduklarını söyledi.

3 Mart 1916'da Bitlis deresinden su yerine kan aktığını belirten Ustaoğlu, "Bitlis'te bulunan piyade alayının ve tüm halkın mücadelesine rağmen Bitlis işgal edilmişti. Rus askeri ve Ermeni çetecileri tarafından işgal edilen Bitlis, yaşlısıyla, genciyle, eli silah tutan tüm halkıyla mücadeleye katılmış ve kanlı bir süreç başlamıştı." dedi.

İsmail Ustaoğlu, ülkenin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis'te de tüm olumsuz şartlara rağmen aziz milletin eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilediğini vurguladı.

16. Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır'a atanan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Bitlis'e gelişinin, askerin ve bölge halkının moralini çok yükselttiğini ifade eden Ustaoğlu, "Çünkü o 'Anafartalar Kahramanı' olarak isim yapmış, ünü bütün orduya ve Anadolu'ya yayılmış 35 yaşında genç bir generaldi. Bitlis bölgesini inatla savunan düşmana, 6 Ağustos 1916 günü yaptığı taarruzla Bitlis'in batı yamaçlarındaki düşman siperleri tamamen ele geçirilmiş, taarruz başarıyla ilerlemişti. Bu sürede 350 Rus askeri esir alınmıştı." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, vatanın bütünlüğünün şehitlerin fedakarlığıyla eş değer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Bitlis o zaman nasıl ki Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı direndiyse, bugün de dünyanın çeşitli devletlerinin adeta taşeron olarak kurduğu terör örgütüne karşı aynı imanla, aynı gayretle, yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak aynı şanlı mücadeleyi vermektedir."

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu ve vatandaşlar halay çekti.

Van Gölü Aktivistleri tarafından düzenlenen "1. Ulusal Van Denizini Pedallıyoruz" bisiklet etkinliğine katılan 60 sporcu da tören alanına geldi.

Törene, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler, Bitlis Vali Yardımcısı Tolga Polat, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Nasrullah Tanglay, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Minarenin alemindeki leylek yuvası, köyün simgesi olduMinarenin alemindeki leylek yuvası, köyün simgesi oldu
Nikah dairesinde 08.08.2018 yoğunluğuNikah dairesinde 08.08.2018 yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlama tören

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Seri katil Hamdi'nin ifadeleri kan dondurdu!

Seri katil Hamdi'nin ifadeleri kan dondurdu!

Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi

Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi

Son dakika! Van'da sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü

Son dakika! Van'da sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü

Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.