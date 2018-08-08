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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

Kutlamalar kapsamında Ayna Grubu konser verdi, havai fişek gösterisi düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı.

Bitlis Belediyesi tarafından Gökmeydan'da düzenlenen etkinlikte Ayna Grubu konser verdi ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir coşku ve heyecan yaşadıklarını belirterek, "Bu coşku ve heyecanı bize yaşatan Ayna Grubu'na teşekkür ediyorum. Bitlis nasılki 100 yıl önce yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle yedi düvele karşı bir, iri ve diri olmuşsa bugün bu tarihi güzel meydanda yine aynı birlik ve dirliği yaşıyoruz." dedi.

Ustaoğlu, konuşmasının ardından Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz'e hediye verdi.

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