Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. Törene, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar, Vahit Kiler, kurum amirleri, öğrenciler ve Vangölü Aktivistleri katıldı. Program çelenklerin Atatürk anıtına konulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, “Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlisimiz de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, Bitlis halkının saygı değer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir” dedi. Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içinde olduklarını da belirten Vali Ustaoğlu, "3 Mart 1916 günü Bitlis Deresi'nden su yerine kan akıyordu. Bitlis’te bulunan piyade alayının ve tüm Bitlis halkının mücadelesine rağmen Bitlis işgal edilmişti. Rus askeri ve Ermeni çetecileri tarafından işgal edilen Bitlis, yaşlısıyla, genciyle, eli silah tutan tüm halkıyla mücadeleye katılmış ve kanlı bir süreç başlamıştı. 16’ncı Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır’a atanan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Bitlis’e gelişi, askerin ve bölge halkının moralini çok yükseltmişti. Çünkü O, 'Anafartalar Kahramanı' olarak isim yapmış, ünü bütün orduya ve Anadolu’ya yayılmış 35 yaşında genç bir generaldi. Bitlis bölgesini inatla savunan düşmana, 6 Ağustos 1916 günü yaptığı taarruzla Bitlis’in Nebat Dağı batı yamaçlarındaki düşman siperleri tamamen ele geçirilmiş, taarruz başarıyla ilerlemişti. Bu sürede Ruslardan 350 üzerinde asker esir alındı. Bütün birlikler Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında kahramanca vuruşmuşlardır. Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakârlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz" dedi. Program, öğrencilerin şiirler okuması ve halkoyunları gösterileri ve katılımcıların çektiği halayların ardından sona erdi.

