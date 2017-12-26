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Bitlis'in tarihi evler turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 13:48 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in tarihi taş evleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek turizme kazandırılacak. Bitlis'teki tarihi mekanları gezen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bu evleri hayatta geçirdiğimizde buraların Safranbolu, Göynük, Mudurnu, Beypazarı ve Ankara Ulus gibi olacağına inanıyoruz" dedi.

Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tespit edilen yaklaşık 400 tescilli ev restore edilerek turizme kazandırılacak. Bitlis Valisi Ustaoğlu, restore edilen evlerde sivil mimarinin korunması için valilik olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve 1880 yılında yapıldığı belirtilen evin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu şöyle konuştu:

"Bu tip mekanların en önemli özelliği insan nefesi ile ayakta durmasıdır. Biz burayı canlı tutmayıp kendi haline bırakırsak 1-2 yıl içinde tekrar eski halinden dahan beter durumu gelebilir. Şu an restorasyonu bitmek üzere olan bu binayı, Bitlis halkının her zaman kullanacağı ortak bir mekana dönüştüreceğiz. Hedefimiz 2018 yıllı içinde Bitlis'in tarihi değerini vatandaşların gezip göreceği mekanlara dönüştürmektir."

Kentteki evleri restore etmek için yaptıkları görüşmelerin sürdüğünü de belirten Vali Ustaoğlu, Kültür Bakanlığı'nın da çok büyük destekleri olduğunu belirtti. Vali Ustaoğlu, şöyle dedi:

"Sadece işin imalatına yönelik takriben yüzde 70 destek veriliyor. Neredeyse vatandaş açışından bedava kendi evinin onarıldığı bir durum. Bu evleri hayatta geçirdiğimiz de Safranbolu, Göynük, Mudurnu, Beypazarı ve Ankara Ulus Meydanı gibi olacağına inanıyoruz. Şu an oralar cıvıl cıvıl yerli ve yabancı turistlerin gezip gördüğü mekanlardır. Bu bölgede bizim ayrıcalığımız ise, böylesi tarihi zenginliği olan başka bir yerin olmamasıdır. Vatandaşlarla birlikte evlerin restorasyonunu yaparsak bu mekanlar dışarıdan gelen turistlerin pansiyon olarak kullanacağı ve büryanımızı tadacağı güzel mekanlar haline gelmiş olacak. Bu da bölgemizi bir çekim merkezi haline getirecek."

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