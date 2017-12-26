Bitlis'in tarihi evler turizme kazandırılacak

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in tarihi taş evleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek turizme kazandırılacak. Bitlis'teki tarihi mekanları gezen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bu evleri hayatta geçirdiğimizde buraların Safranbolu, Göynük, Mudurnu, Beypazarı ve Ankara Ulus gibi olacağına inanıyoruz" dedi.

Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tespit edilen yaklaşık 400 tescilli ev restore edilerek turizme kazandırılacak. Bitlis Valisi Ustaoğlu, restore edilen evlerde sivil mimarinin korunması için valilik olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve 1880 yılında yapıldığı belirtilen evin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu şöyle konuştu:

"Bu tip mekanların en önemli özelliği insan nefesi ile ayakta durmasıdır. Biz burayı canlı tutmayıp kendi haline bırakırsak 1-2 yıl içinde tekrar eski halinden dahan beter durumu gelebilir. Şu an restorasyonu bitmek üzere olan bu binayı, Bitlis halkının her zaman kullanacağı ortak bir mekana dönüştüreceğiz. Hedefimiz 2018 yıllı içinde Bitlis'in tarihi değerini vatandaşların gezip göreceği mekanlara dönüştürmektir."