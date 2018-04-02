HABER

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 100 öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale gezine gönderdi.Bitlis Valiliği önünde düzenlenen programda Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar öğrencileri uğurladılar.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 100 öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale gezine gönderdi.
Bitlis Valiliği önünde düzenlenen programda Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar öğrencileri uğurladılar. “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında geziye gönderilen öğrenciler önce 3 gün İstanbul’u daha sonra ise 2 gün Çanakkale’yi gezecekler. Öğrencileri uğurlayan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, özellikle öğrencilerin üniversiteleri gezmelerini istedi. Kuruluş Bitlis’in Ahlat ilçesi kurtuluşun ise Çanakkale olduğunu öğrencilere hatırlatan Ustaoğlu, “Bitlis Emniyet Müdürlüğümüz ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğümüz çok güzel bir organizasyonla sizleri toplam 5 gün olan bir geziye gönderiyor. Bu anlamda özellikle öğrenciyken yapılan geziler hepimizin hafızalarında ayrı bir yer tutar. Hele hele İstanbul gibi bir dünya şehrine yapacağınız bu ziyaret kapsamında oradaki tarihi havayı teneffüs etmek o tarihi yaşamak ayrı duyguları kendi dünyanızda barındırır. İnşallah 3 gün boyunca o dünya şehrini hepimizin tarih kitaplarında okuduğumuz İstanbulla ilgili çok güzel intibalar edineceğinize inanıyorum. Tabi bunun yanında Çanakkale’ye yapacağınız 2 günlük bir gezi var. Kuruluştan kurtuluşa gidiyorsunuz. Kuruluşu Ahlat, kurutuluşu da Çanakkale olarak görüyoruz. Orada her birisi ülkemizin çeşitli yerlerinden yan yana yatan kahramanlarımızın mezarlarını ziyaret edeceksiniz. Oranında sizlere bırakacağı çok güzel mesajların olacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi yapan öğrenciler, otobüsle Muş Hava Alanına oradan da uçakla İstanbul’a gidecekler.

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi

1 / 6

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi
2 / 6

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi
3 / 6

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi
4 / 6

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi
5 / 6

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi
6 / 6

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul’a gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Basketbolcu Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!

Basketbolcu Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Diplomatik krize neden olmuştu! Rus General'in naaşı şimdi sahipsiz kaldı!

Diplomatik krize neden olmuştu! Rus General'in naaşı şimdi sahipsiz kaldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.