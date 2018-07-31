Bitlisli gençler okçuluğu sevdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen okçuluk eğitimine gençler yoğun ilgi gösterdi.
İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitmeni Yakup Dinç tarafından Çarho Mesire Alanı'nda verilen eğitime ilçedeki 30 genç katıldı.
Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin okçuluk sporuna ilgisinin sevindirici olduğunu söyledi.
Gençlere 5 gün boyunca günde 3 saat eğitim verdiklerini anlatan Dinç, "Gördüğüm kadarıyla gençler bu sporu çok seviyor. Bu sevgiyi biraz daha ileriye taşımak için ders alıyorlar. Vakit ayırıp buraya geliyorlar. Çalışanlar için akşam saatlerinde eğitim verdik ve yoğun ilgi gördü." dedi.
Atıcılık eğitiminin yanı sıra atölye, malzeme tanıma, okçuluğun tarihi, sağlık üzerindeki etkileri gibi teorik konularında önemine işaret eden Dinç, katılımcılara bu konularda da kaynaklar vereceklerini aktardı.
Dinç, "Okçular Vakfı olarak talep edilen organizasyonlara elimizden geldiği kadar gidiyoruz. Gücümüzün yettiği kadar bu talepleri değerlendiriyoruz. Yurt dışına da gidiyoruz eğitimler için ya da oradan sporcular geliyor." diye konuştu.
Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Bülent Akarsu ise okçuluk eğitimine kulüp olarak katıldıklarını, eğitimlerin oldukça yararlı olduğunu ve bu yıl düzenlenecek 1071 Malazgirt Zaferi etkinliklerinde yer almak istediklerini dile getirdi.
Ahlat Kayı Okçuluk Kulübü Başkanı Burak Albayrak da Ahlat'taki Malazgirt Zaferi kutlamalarının önemine işaret ederek, etkinliklerde üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurguladı.
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