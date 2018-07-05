Bitlisli minibüsçülerden çocuk istismarına tepki

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 17 no'lu Bitlis-Tatvan Taşıma Kooperatifi'nde taşımacılık hizmeti veren minibüs sürücüleri, çocuk istismarı, cinayeti ve kaçırma olaylarına tepki gösterdi.

Bitlis'te Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan sürücüler, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Bitlis-Tatvan Taşıma Kooperatifi Başkanı Servet Bayram, önce Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül, ardından Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla'nın acı haberinin tüm Türkiye gibi kendilerini de derinden yaraladığını belirterek, şöyle dedi:

"Önce Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve akabinde Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den vahşet kokan acı haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor ve sosyal medya tepkisinin dışında hiçbir adım atılmıyor. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bu üzücü ve menfur olaylar bizi derinden yaralamaktadır. Bu olayların sonucunda yetkili tüm kuruluşları ve STK'ları bu gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için acil tedbirler alınmasını, suçlulara hak ettiği cezanın verilmesini ve bu tür üzücü ve ciğerimizi yakan olaylar için önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlenmesini istiyoruz."