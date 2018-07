Bitlisli minibüsçülerden çocuk istismarına tepki

'ÇOCUKLARIN YÜZÜNE BAKINCA EYLÜL VE LEYLA'YI GÖRÜYORUZ'

Çocuklara yapılanların ardından toplumun derinden yaralandığını belirten Bayram, "İki masum evladımız Leyla ve Eylül'ün arka arkaya gelen ölüm haberlerinin tüm ülkede ve toplumun her kesiminde yarattığı üzüntü ve öfke, hepimize bazı gerçekleri çok net bir şekilde gösterdi. Savunmasız masum çocuklara dönük her türlü şiddet, istismar ve katledilme olayları yitirdiğimiz bu evlatlarımızla birlikte toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın da eksildiği gerçeğidir. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara'daki Eylül'ün, Ağrı'daki Leyla'nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu söylüyor ve bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz" diye konuştu.

