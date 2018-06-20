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Bitlis’te 15 Temmuz şehidi Ayabak'ın anısına Muay Thai turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

BİTLİS Valiliği'nin katkılarıyla kentte, 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın anısına, Muay Thai Gala gecesi programı düzenlendi.

Bitlis’te 15 Temmuz şehidi Ayabak'ın anısına Muay Thai turnuvası

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valiliği'nin katkılarıyla kentte, 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın anısına, Muay Thai Gala gecesi programı düzenlendi.
Bitlisli 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak anısına, tarihi İhsaniye Medresesi önünde Muay Thai Gala gecesi düzenlendi. Yaklaşık 500 kişinin izlediği Muay Thai gecesine Türkiye, İran ve Azerbaycan’dan 24 sporcu katıldı.Türkçe çalınan şarkı eşliğinde sahneye çıkan sporcular, Valilik kupasını alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gösteriyi izlemeye gelen yüzlerce Bitlisli, sporculara tazahüratlarda bulunup destek verdi.
MEMNUNİYET VERİCİ
Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Faruk Budak,15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak anısına düzenlenen uluslararası Muay Thai Gala gecesinin Bitlis’te yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Muay Thai gibi savunma sporları sadece vücudu formda tutmayıp, zihni ve fikri de terbiye ederek insan vücudunda erdemli olmanın anahtarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Toplumumuzla birlikte, yaşama erdemimizin geleceğe aktarımı için ihtiyaç duyulan yeniliklerin harekete geçirilmesi adına önemli bir paya sahip olan bu faaliyetlere ev sahipliği yapmak, bizim için gururu vericidir. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporculara başarılar diliyorum" dedi.
Muay Thai gala gecesini izlemeye gelen şehit Mahir Ayabak’ın ablası Gülbeyaz Ayabak ise,15 Temmuz gecesinde yaşananları aktarırken, şehit olan kardeşinin anısına böyle bir organizasyon düzenleyen yetkililere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Bitlis’te 15 Temmuz şehidi Ayabak'ın anısına Muay Thai turnuvasıBitlis’te 15 Temmuz şehidi Ayabak'ın anısına Muay Thai turnuvasıBitlis’te 15 Temmuz şehidi Ayabak'ın anısına Muay Thai turnuvasıBitlis’te 15 Temmuz şehidi Ayabak'ın anısına Muay Thai turnuvası

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