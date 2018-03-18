HABER

Bitlis’te 18 Mart’ta şehitler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

Bitlis’te 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı çerçevesinde tören düzenlenerek, şehitler anıldı.Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Bitlis’te 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı çerçevesinde tören düzenlenerek, şehitler anıldı.
Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şehitler için yapılan duanın ardından askerler tarafından havaya 3 el saygı atışı yapıldı. Program, şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak’ın kabrinin ziyaret edilerek, karanfil bırakılması ile sona erdi.
Törene Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ustaoğlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve askeri erkan katıldı.

Eski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattıEski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattı
Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydiHain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi
İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.