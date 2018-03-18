Bitlis’te 18 Mart’ta şehitler anıldı

Bitlis’te 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı çerçevesinde tören düzenlenerek, şehitler anıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şehitler için yapılan duanın ardından askerler tarafından havaya 3 el saygı atışı yapıldı. Program, şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak’ın kabrinin ziyaret edilerek, karanfil bırakılması ile sona erdi.

Törene Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ustaoğlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve askeri erkan katıldı.