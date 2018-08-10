Bitlis'te 20 kilogram patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince, Tokaçlı köyü kırsalı Kernelan Tepe mevkisinde 20 kilogram, teneke içerisine yerleştirilmiş, toprağa gömülü, basma düzenekli EYP bulunmuştur. Bölgede bomba imha ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam etmektedir."
Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor
Trump'ın Türkiye karşıtı kararı dolar hamlesinden sonra bu kez de Esad devrede! Rejim İdlib'e büyük saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!
ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum