Bitlis'te 20 kilogram patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince, Tokaçlı köyü kırsalı Kernelan Tepe mevkisinde 20 kilogram, teneke içerisine yerleştirilmiş, toprağa gömülü, basma düzenekli EYP bulunmuştur. Bölgede bomba imha ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam etmektedir."

