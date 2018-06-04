Bitlis'te 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Van'da yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Van'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 6 Şubat 2014'te C.K'nin kesici aletle öldürülmesi olayının zanlısı S.Ö'nün yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmada, zanlının Van'ın İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda polisleri fark edip kaçmaya çalışan zanlı, gözaltına alındı.

S.Ö'nün üst aramasında E.V. adına sahte kimlik bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

