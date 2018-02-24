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Bitlis'te 450 kilogram amonyum nitrat imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 00:16 | Son Güncelleme

Bitlis'te 450 kilogram amonyum nitrat imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 450 kilogram amonyum nitrat ile muhtelif gıda ve yaşam malzemelerinin imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kavakbaşı köyü kırsalının Kanuşuran Tepe mevkisinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ele geçirilen patlayıcı yapımında kullanılan 450 kilogram amonyum nitrat, muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri yerinde imha edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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