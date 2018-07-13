Bitlis'te 5 ilin katılımıyla UMKE tatbikatı

"15 ila 20 yıl önce hayal edemediğimiz, bazen belgesel veya haber programlarında başka ülkelerde arama kurtarma ekiplerinin yaptığı faaliyetleri izlediğimizde hayıflanırdık. Niye bizim ülkemizde insana değer verilmiyor mu diyorduk. Ama bugün UMKE'nin yanında itfaiye, AFAD ve 112 ekiplerimizin güzel bir koordinasyonla yaptığı tatbikat bizi gururlandırdı. Bildiğiniz gibi ülkemiz doğal afet açısından ciddi risk taşıyan, zaman zaman acı ve hüznünü yaşadığımız bir coğrafya. Kışın yaşanan çığ felaketinde bu arkadaşlarımızın nasıl kahramanlık örneği gösterdiğini gördük. Çığda 6 şehit verdik. Daha fazla şehit verme ihtimalimiz vardı. Ancak 17 arkadaşımız o zor koşullarda hayatları risk altındayken saatlerce çığ bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüttü. Yaralıları kurtardıktan sonra kendileri mahsur kaldı."

Ustaoğlu, mahsur kalan bu ekibin 14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'ya davet edilerek ödüllendirildiğini anımsattı.

Ülke açısından çok önemli olan bu tatbikatların, insan hayatını kurtarma bakımından önemli olduğunu ve zamanla yarışıldığını anlatan Ustaoğlu, üç gün süren çalışmaların ardından ekiplerin düzenlediği tatbikatla vatandaşların ve toplumun bilinçlenmesine ciddi katkı sağladığını ifade etti.