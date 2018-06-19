Bitlis'te 81 kaçak yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki yolcu minibüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 81 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ahlat-Adilcevaz karayolu Kuşhane köyü yakınlarındaki kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan iki minibüste arama yapıldı.
Araçlarda Ağrı'dan İstanbul ve Ankara'ya gitmeye çalışan 49 Afganistan, 27 Pakistan ve 5 Bangladeş uyruklu kaçak yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, Ahlat Spor Salonu'na götürüldü. Kaçakların işlemlerin ardından Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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