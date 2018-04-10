Bitlis’te ‘Aile ve Çocuk İlişkisi’ konferansı

Bitlis Belediyesi öncülüğünde ‘Aile ve Çocuk İlişkisi’ konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun eşi Şenay Ustaoğlu, Psikolog Rabia Laçin ve vatandaşlar katıldı. ‘Aile ve Çocuk İlişkisi’ hakkında konferans veren Laçin, aile içinde sıkıntılı bir diyalogun olduğu zaman bedensel sıkıntıların da ortaya çıkabileceğini belirtti. Rabia Laçin, insan ilişkisi ve öğretilerin toplum hayatındaki önemine dikkat çeken konu başlıklarını aktarırken, zaman zaman salonda hazır bulunan dinleyicileri de konferansa katarak görüşlerini aldı.

Sağlıklı bir toplumda gelecekte söz sahibi olmanın yolunun ailenin güçlü olmasından geçtiğini belirten Laçin, “Şuna inanıyorum ki, eğer aile mutlu, sağlıklı ise hem bedenen hem de ruhen sağlıklı ise, o kadar sağlıklı bir toplumda yaşıyoruz demektir. Aile bireylerinin birbirleriyle olan diyalogları ve iletişimleri topluma da aynı ile aks edecektir. Elbette ki, buralar kritik bir bölge; büyükşehirlerdeki vatandaşlarımız kadar bu tarz hizmetleri alabilecek kadar imkânlara sahip değildir. Burada yaşanan bir takım ve ülke olarak yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bunlar zamanla ailemize de çok olumsuz yansımıştır. Gençlerimizi bu anlamda çok daha farklı yerlere analiz etmiştir. Toplum olarak bu bölgede aile içi iletişimi kuvvetlendirmek, daha bilinçli, daha eğitimli bir toplum haline getirebilmek adına bu tarz projeleri yürüttüğümüz için mutluyum. Çünkü aile güçlü olursa, sağlıklı bir toplum da yaşama imkânımız ve toplumdan gelecekte hak sahibi olabileceğimize inanıyorum” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda, Psikolog Rabia Laçin okurları ile toplu fotoğraf çektirerek “Perspektif” adlı kitabını imzaladı.