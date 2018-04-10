HABER

Bitlis’te ‘Aile ve Çocuk İlişkisi’ konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi öncülüğünde ‘Aile ve Çocuk İlişkisi’ konulu bir konferans düzenlendi.Konferansa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun eşi Şenay Ustaoğlu, Psikolog Rabia Laçin ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis Belediyesi öncülüğünde ‘Aile ve Çocuk İlişkisi’ konulu bir konferans düzenlendi.
Konferansa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun eşi Şenay Ustaoğlu, Psikolog Rabia Laçin ve vatandaşlar katıldı. ‘Aile ve Çocuk İlişkisi’ hakkında konferans veren Laçin, aile içinde sıkıntılı bir diyalogun olduğu zaman bedensel sıkıntıların da ortaya çıkabileceğini belirtti. Rabia Laçin, insan ilişkisi ve öğretilerin toplum hayatındaki önemine dikkat çeken konu başlıklarını aktarırken, zaman zaman salonda hazır bulunan dinleyicileri de konferansa katarak görüşlerini aldı.
Sağlıklı bir toplumda gelecekte söz sahibi olmanın yolunun ailenin güçlü olmasından geçtiğini belirten Laçin, “Şuna inanıyorum ki, eğer aile mutlu, sağlıklı ise hem bedenen hem de ruhen sağlıklı ise, o kadar sağlıklı bir toplumda yaşıyoruz demektir. Aile bireylerinin birbirleriyle olan diyalogları ve iletişimleri topluma da aynı ile aks edecektir. Elbette ki, buralar kritik bir bölge; büyükşehirlerdeki vatandaşlarımız kadar bu tarz hizmetleri alabilecek kadar imkânlara sahip değildir. Burada yaşanan bir takım ve ülke olarak yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bunlar zamanla ailemize de çok olumsuz yansımıştır. Gençlerimizi bu anlamda çok daha farklı yerlere analiz etmiştir. Toplum olarak bu bölgede aile içi iletişimi kuvvetlendirmek, daha bilinçli, daha eğitimli bir toplum haline getirebilmek adına bu tarz projeleri yürüttüğümüz için mutluyum. Çünkü aile güçlü olursa, sağlıklı bir toplum da yaşama imkânımız ve toplumdan gelecekte hak sahibi olabileceğimize inanıyorum” dedi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda, Psikolog Rabia Laçin okurları ile toplu fotoğraf çektirerek “Perspektif” adlı kitabını imzaladı.

Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyenÖmer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.