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Bitlis'te aranan PKK/KCK üyesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

Bitlis'te aranan PKK/KCK üyesi yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G'nin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis gözaltı HASİP Terör örgütü

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