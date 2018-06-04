Bitlis'te aranan PKK/KCK üyesi yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G'nin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
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