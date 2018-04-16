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Bitlis’te ‘Arapça Metin Canlandırma’ yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu, Arapça Metin Canlandırma yarışmasında il birincisi olurken, şiir dalında ise üçüncü oldu.Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları Arası Arapça Metin Canlandırma yarışmasının bu yıl 9’uncusu yapıldı.

Bitlis’te ‘Arapça Metin Canlandırma’ yarışması

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu, Arapça Metin Canlandırma yarışmasında il birincisi olurken, şiir dalında ise üçüncü oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları Arası Arapça Metin Canlandırma yarışmasının bu yıl 9’uncusu yapıldı. Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu gerek TÜBİTAK, gerekse il çapındaki çeşitli yarışmalardan derece alırken, Arapça Metin Canlandırma yarışmasında ise il birincisi, şiir dalında ise il üçüncüsü oldu.
Erzurum’da düzenlenecek bölge finalinde Bitlis’i temsil edecek okulda, önümüzdeki yıldan itibaren hafızlık öğrencisi yetiştirileceği de belirtildi.

Bitlis’te ‘Arapça Metin Canlandırma’ yarışması

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