Bitlis’te ‘Başarı Tesadüf Değildir’ semineri

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Başarı Tesadüf Değildir’ konulu bir seminer düzenlendi.

Yazar Mehmet Nuri Kaynar’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seminerde konuşan ‘Kendini Fethet’ kitabının yazarı Mehmet Nuri Kaynar, bireylerin öğretim hayatı boyunca kendilerine kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyması gerektiğini söyledi. Bireyin kendisine hedef koymadan diğer insanlardan farklı olamayacağını belirten Kaynar, “Bir insan kendi dönüşümüne içeriden karar vererek değiştirmezse, dışarıdan hiç kimse müdahale edip, nasihat edip değiştiremez. Yaptığımız başarılar, geçmişte yaptığımız başarısızlıklar sayesindedir. Karşınıza çıkan engeller ne olursa olsun, kozadan çıkmaya çalışan kelebek gibi mücadele edeceksiniz. Başarılı olmak için mücadeleyi bırakmamamız lazım” dedi.

Sahip olunan değerlerin farkına varılması gerektiğini aktaran Kaynar, “Hayatta görmekten, duymaktan, tat almaktan mahrum birçok insan var. Sahip olduklarınızın farkına varmalısınız. Başarmak için sahip olduklarınızı bir kez daha düşünün. Hayata tutunmak için birçok sebebimiz var. Hayatta iki tane yol arkadaşı edinin. Onlar inanç ve çalışmak. Gücümüzü çalışmaktan alacağız” şeklinde konuştu.

Sahip olduğumuz her anı iyi değerlendirmemiz gerektiğine vurgu yapan Kaynar, “Şunu unutmayalım ki zaman hiç kimseyi beklemiyor. Dün artık mazi oldu. Tekrar getirmek mümkün değil. Yarın ise ne olacak belirsiz. Bugün ise avuçlarımızın içinde bize sunulmuş bir nimet. Bu nimetin kıymetini bilmeliyiz. Bu ülkenin geleceği sizsiniz” diye konuştu.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Basın Yayın ve Radyo Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Ümit Aybay, akademik, idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli tarafından Yazar Mehmet Nuri Kaynar’a plaket takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.