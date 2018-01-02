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Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Hizan ilçesinde 5 köy ve 2 mezrada, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 5 köy ve 2 mezrada, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Koçyiğit köyü ile Doyumlu mezrası, Ekinli köyü ve Deliktaş mezrası, Karlıtepe, Tutumlu ve Gürece köyleri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi maksadıyla söz konusu bölgelerde barınma amaçlı sığınak ve barınak yaptıkları, yakalanan ya da teslim olan örgüt mensuplarıyla yapılan sorgularda, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada,şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 2 Ocak saat 23.59'dan itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatlerinde geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

(AA)

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