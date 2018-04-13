Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve mezralarda terörle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Horozdere köyüne bağlı Karaağaç, Akbaş, Yedikardeş, Mollabirgi mezraları, Ağılözü köyüne bağlı Bağlarbaşı, Güvendik, Bereket mezraları ve Akşar köyüne bağlı Düztepe mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu belirlenmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan Perşembe günü 22.00'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."