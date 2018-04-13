HABER

Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Hizan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda terörle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve mezralarda terörle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Horozdere köyüne bağlı Karaağaç, Akbaş, Yedikardeş, Mollabirgi mezraları, Ağılözü köyüne bağlı Bağlarbaşı, Güvendik, Bereket mezraları ve Akşar köyüne bağlı Düztepe mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu belirlenmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan Perşembe günü 22.00'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
Gökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yinelediGökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yineledi
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: VazgeçmeliDoğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hizan sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Cinayeti koyunun kesik kulağından çözdüler

Cinayeti koyunun kesik kulağından çözdüler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı: Duraklama dönemine girdik!

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı: Duraklama dönemine girdik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.