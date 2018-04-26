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Bitlis’te Bin 500 kişi istihdam edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

Bitlis’te Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 aylığına Bin 500 kişi istihdam edilecek.Bitlis ve ilçelerinde bir çok kurumda istihdam edilecek kişiler 6 aylığına iş sahibi olacaklar.

Bitlis’te Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 aylığına Bin 500 kişi istihdam edilecek.
Bitlis ve ilçelerinde bir çok kurumda istihdam edilecek kişiler 6 aylığına iş sahibi olacaklar. Çalışma İş Kurumu Bitlis İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, konuyla ilgili başvuruların 28.04.2018 tarihinde son bulacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Bitlis merkez ve ilçelerinde Belediye Başkanlığı, Müftülük, İl Özel İdaresi, Üniversite, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile işbirliği kapsamında, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 6 ay süreyle Bin 500 kişiye yönelik olarak TYP düzenlenecektir.
Toplum Yararına Program başvuruları 28.04.2018 tarihleri arasında Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, ilçelerdeki hizmet noktalarımızda ve www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılabilecektir” denildi.

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