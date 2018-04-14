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Bitlis'te bir kişi bastığı cismin patlaması sonucu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:23 | Son Güncelleme

Bitlis'te bir kişi bastığı cismin patlaması sonucu öldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde bir kişi arazide bastığı cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuvalıdam köyünde ikamet eden Hikmet Akar (31) arazide arkadaşlarıyla mantar toplarken bastığı bir cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerince olay yerinden alınan Akar'ın cesedi, otopsi için Siirt'teki hastaneye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Mutki patlama

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