Bitlis'te bir terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yürütülen temas arama faaliyetinde bir terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.
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