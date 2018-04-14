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Bitlis’te çocuklara polislik mesleği tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kreş öğrencilerine hem polislik mesleğinin tanıtıldığını hemde trafik kurallarının öğretildiği bildirildi.

Bitlis’te çocuklara polislik mesleği tanıtıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kreş öğrencilerine hem polislik mesleğinin tanıtıldığını hemde trafik kurallarının öğretildiği bildirildi. Açıklamanın devamında ise, "Bitlis merkezinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu, 75. Yıl Anaokulu ve Bitlis Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakım Evinde anaokulu öğrencilerini eğlendirerek öğretmek amacıyla öğretmenlerinin gözetiminde “Basit Trafik Eğitimi ve Polislik Mesleğinin Tanıtımı” yapılarak çocukların araçta ön koltukta oturmaması gerektiği, trafik ışıkları ve anlamları, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gerekenler gibi basit trafik kuralları konularında bilgilendirme çalışması yapıldı. Eğitime katılan öğrencilere polis arabaları ile boyama kalemi ve boyama kitabı hediye edilmiştir. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarının başlıca nedenlerinden biri yol ve trafik güvenliği konusundaki eğitim yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Güvenli bir trafik için küçük yaştan itibaren herkesin bu konularda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve bu alışkanlıkların kazandırılması gerekmektedir. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için bilgilendirme ve eğitici faaliyetlere devam edilecektir” denildi.

Bitlis’te çocuklara polislik mesleği tanıtıldı

Bitlis’te çocuklara polislik mesleği tanıtıldı

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