Bitlis'te DEAŞ operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü ​DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'DEAŞ üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçu şüphesiyle kent merkezi ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı icra edilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Zanlıların evlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

