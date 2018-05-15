Bitlis'te DEAŞ operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'DEAŞ üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçu şüphesiyle kent merkezi ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı icra edilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Zanlıların evlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir."
Açıklamada, terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
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