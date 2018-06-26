Bitlis'te derede kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde serinlemek için girdikleri derede kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Diyar Çoban (16) ve kuzeni Veysi Çoban (17), 24 Haziran'da serinlemek için Tutumlu köyündeki dereye girdi.
Bir süre sonra kuzenlerin gözden kaybolması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
AFAD ekipleri ve UMKE görevlilerince derede yürütülen çalışmalar sonucu Diyar Çoban'ın cesedi dün, Veysi Çoban'ın cesedi ise bugün bulundu.
Diyar Çoban'ın cenazesi, Hizan Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Veysi Çoban'ın cenazesi de otopsi için aynı hastaneye götürüldü.
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